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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 14:30 BJT

表格: 中国3月原油进出口分项数据

路透北京4月22日 - 以下是中国海关公布的3月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                3月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      26,808,109        13.99        405.47       80,339,548          7.5
 原产地:
    沙特阿拉伯              4,045,521        22.83         405.9       12,750,861          0.5
   安哥拉                  3,485,502        12.65        432.41        9,860,983        -7.53
   阿曼                    3,416,105       108.81         444.3        7,832,021        30.77
   俄罗斯联邦              2,942,348        16.24        434.25        8,554,222        14.26
   伊朗                    2,712,049        15.03        386.36        6,745,191        -1.88
   伊拉克                  1,627,492       -34.77        399.09        7,312,771         5.36
   科威特                  1,324,106         6.18        397.55        3,290,733        46.94
   委内瑞拉                1,171,021        -5.88        268.54        3,816,694         0.23
   巴西                      921,591        64.85        396.89        2,262,847         23.4
   阿拉伯联合酋长国          641,718       -44.72        417.17        3,732,758        44.14
   刚果（布）                631,794        60.99        382.92        1,909,617        16.17
   哥伦比亚                  561,148       -33.97        370.54        2,447,251        11.25
   南苏丹                    538,984        23.94         348.1        1,594,522        -2.26
   哈萨克斯坦                466,801          2.6        392.46        1,320,065       -38.08
   厄瓜多尔                  429,809       279.98        326.87          647,713       472.62
   也门共和国                269,630       208.57        474.33          885,046       276.06
   澳大利亚                  248,517       -22.64        429.34          600,432       -17.84
   巴拿马                    142,245            -         288.5          245,988            -
   埃及                      135,750        12.71        428.04          535,505       112.24
   赤道几内亚                133,203        -6.18        415.52          688,822       -14.53
   墨西哥                    131,708            -        337.96          264,547        300.4
   加纳                      130,987            -        467.95          378,260       215.19
   喀麦隆                    125,541            -        432.77          250,475            -
   苏丹                      124,399        57.72        399.97          295,991       -47.79
   加蓬                      107,067            -        418.91          240,088        -6.97
   越南                      105,770        40.87        500.66          355,047         58.9
   蒙古                       83,878         8.36         295.3          232,550        15.69
   印度尼西亚                 69,049       -30.51        433.79          199,589        43.18
   阿尔及利亚                 51,916            -        496.44           51,916       -78.58
   马来西亚                   32,461       -18.57        459.08           32,461        -76.9
   加拿大                          -            -             -          123,607            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           80,505            -
   利比亚                          -            -             -          400,084            -
   尼日利亚                        -         -100             -          133,432       -76.39
   卡塔尔                          -            -             -          266,959            -

  
  出口 
 原油                         746,124            -        692.01        1,073,650        324.6
 目的地:     
    印度                      302,579            -        649.53          302,579            -
   韩国                      284,851            -        650.09          284,851       204.42
   阿拉伯联合酋长国          158,695            -        848.25          158,695            -
   美国                            -            -             -           88,282            -
   日本                            -            -             -          239,244       205.31


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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