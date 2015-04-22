表格: 中国3月原油进出口分项数据

路透北京4月22日 - 以下是中国海关公布的3月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 26,808,109 13.99 405.47 80,339,548 7.5 原产地: 沙特阿拉伯 4,045,521 22.83 405.9 12,750,861 0.5 安哥拉 3,485,502 12.65 432.41 9,860,983 -7.53 阿曼 3,416,105 108.81 444.3 7,832,021 30.77 俄罗斯联邦 2,942,348 16.24 434.25 8,554,222 14.26 伊朗 2,712,049 15.03 386.36 6,745,191 -1.88 伊拉克 1,627,492 -34.77 399.09 7,312,771 5.36 科威特 1,324,106 6.18 397.55 3,290,733 46.94 委内瑞拉 1,171,021 -5.88 268.54 3,816,694 0.23 巴西 921,591 64.85 396.89 2,262,847 23.4 阿拉伯联合酋长国 641,718 -44.72 417.17 3,732,758 44.14 刚果（布） 631,794 60.99 382.92 1,909,617 16.17 哥伦比亚 561,148 -33.97 370.54 2,447,251 11.25 南苏丹 538,984 23.94 348.1 1,594,522 -2.26 哈萨克斯坦 466,801 2.6 392.46 1,320,065 -38.08 厄瓜多尔 429,809 279.98 326.87 647,713 472.62 也门共和国 269,630 208.57 474.33 885,046 276.06 澳大利亚 248,517 -22.64 429.34 600,432 -17.84 巴拿马 142,245 - 288.5 245,988 - 埃及 135,750 12.71 428.04 535,505 112.24 赤道几内亚 133,203 -6.18 415.52 688,822 -14.53 墨西哥 131,708 - 337.96 264,547 300.4 加纳 130,987 - 467.95 378,260 215.19 喀麦隆 125,541 - 432.77 250,475 - 苏丹 124,399 57.72 399.97 295,991 -47.79 加蓬 107,067 - 418.91 240,088 -6.97 越南 105,770 40.87 500.66 355,047 58.9 蒙古 83,878 8.36 295.3 232,550 15.69 印度尼西亚 69,049 -30.51 433.79 199,589 43.18 阿尔及利亚 51,916 - 496.44 51,916 -78.58 马来西亚 32,461 -18.57 459.08 32,461 -76.9 加拿大 - - - 123,607 - 巴布亚新几内亚 - - - 80,505 - 利比亚 - - - 400,084 - 尼日利亚 - -100 - 133,432 -76.39 卡塔尔 - - - 266,959 - 出口 原油 746,124 - 692.01 1,073,650 324.6 目的地: 印度 302,579 - 649.53 302,579 - 韩国 284,851 - 650.09 284,851 204.42 阿拉伯联合酋长国 158,695 - 848.25 158,695 - 美国 - - - 88,282 - 日本 - - - 239,244 205.31 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.