日本股市：日经指数触及15年收盘高位，大型股领涨

路透东京4月22日 - 日本日经指数周三涨至15年新高，因外国投资者 买入金融及其他大型股，认为这些股票价值被低估。 日经指数 收盘涨1.1%，至20,133.90点，创2000年4月以来最 高收盘点位。 东证股价指数 涨0.8%，至1,621.79点，为2007年11月以来最 高收盘位。今日有27.95亿股股票换手，为3月13日以来最高。 JPX-日经400指数 涨0.8%，至14,708.97点。(完)