日本股市：日经指数触及15年收盘高位，大型股领涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月22日 - 日本日经指数周三涨至15年新高，因外国投资者 买入金融及其他大型股，认为这些股票价值被低估。 日经指数 收盘涨1.1%，至20,133.90点，创2000年4月以来最 高收盘点位。 东证股价指数 涨0.8%，至1,621.79点，为2007年11月以来最 高收盘位。今日有27.95亿股股票换手，为3月13日以来最高。 JPX-日经400指数 涨0.8%，至14,708.97点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。