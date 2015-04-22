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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:28 BJT

韩国汇市：韩元/美元收升0.4%，外资买超韩股

路透首尔4月22日 - 韩元兑美元 周三本地市场收盘上涨0.4%至1,079.6，上日收报1,083.4。

交易所初步数据显示，外资买超7,110亿韩元韩股，为2013年9月12日以来最大规模。(完)

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