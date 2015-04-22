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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 14:29 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元守住近期区间，基准线是关键

0617 GMT

* 英镑/美元短暂跌至均衡基准线下方，日线若收在平盘上方，会给空头交易带来压力

* 不过日线慢性随机指标已从超买区域翻转，意味着涨势已经触顶

* 负十字交叉也构成卖出讯号

* 空头目标/停止单的分布差别大，处在近期区间的两个极端1.4575/1.5055

* 技术图：link.reuters.com/jab64w

(编译 高琦 审校 白云)

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