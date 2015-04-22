《汇市简讯》英镑兑美元守住近期区间，基准线是关键

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 英镑/美元短暂跌至均衡基准线下方，日线若收在平盘上方，会给空头交易带来压力
* 不过日线慢性随机指标已从超买区域翻转，意味着涨势已经触顶
* 负十字交叉也构成卖出讯号
* 空头目标/停止单的分布差别大，处在近期区间的两个极端1.4575/1.5055
* 技术图：link.reuters.com/jab64w
(编译 高琦 审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。