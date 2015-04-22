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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:33 BJT

表格: 中国3月乙醇进出口分项数据一览

路透北京4月22日 - 以下是中国海关公布的3月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                3月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                           3,760    19,821.01        674.06            7,618       -43.39
   原产地
   巴基斯坦                    3,728            -         626.9            7,478            -
   日本                           17        17.27      3,899.41               34       -23.06
   德国                            7       721.37     10,989.29                7        52.29
   美国                            5       216.49       5,563.8               28       -99.79
   韩国                            3        85.59         6,754                7       221.94
   英国                            0       665.45             0                1       814.44
   荷兰                            0       -43.66             0                2       -32.51
   中华人民共和国                  -            -             -                1            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,224       -72.51        799.89            4,845       -46.95
   目的地
   朝鲜                          752          7.9        661.39            2,340       -35.83
   日本                          242       -92.02      1,009.91              719       -76.24
   台湾                          123          -76        922.11            1,093        -40.4
   澳门                           61       142.29        912.93              181        -1.83
   印度                           28       -78.17      1,598.21              278        -4.97
   香港                           16            -         1,204               22        14.75
   越南                            3            -      1,393.33                3        31.52
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -              167        30.27
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37            -
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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