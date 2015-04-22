表格: 中国3月乙醇进出口分项数据一览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月22日 - 以下是中国海关公布的3月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 3,760 19,821.01 674.06 7,618 -43.39 原产地 巴基斯坦 3,728 - 626.9 7,478 - 日本 17 17.27 3,899.41 34 -23.06 德国 7 721.37 10,989.29 7 52.29 美国 5 216.49 5,563.8 28 -99.79 韩国 3 85.59 6,754 7 221.94 英国 0 665.45 0 1 814.44 荷兰 0 -43.66 0 2 -32.51 中华人民共和国 - - - 1 - 俄罗斯联邦 - - - 61 - 出口: 乙醇 1,224 -72.51 799.89 4,845 -46.95 目的地 朝鲜 752 7.9 661.39 2,340 -35.83 日本 242 -92.02 1,009.91 719 -76.24 台湾 123 -76 922.11 1,093 -40.4 澳门 61 142.29 912.93 181 -1.83 印度 28 -78.17 1,598.21 278 -4.97 香港 16 - 1,204 22 14.75 越南 3 - 1,393.33 3 31.52 巴布亚新几内亚 - -100 - 167 30.27 埃塞俄比亚 - - - 37 - 巴基斯坦 - - - 2 - 也门共和国 - - - 3 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。