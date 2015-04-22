香港个股：光大控股今年并购方向锁定高科技及基础设施产业--CEO

路透台北4月22日 - 近年并购新闻不断的中国金融控股企业--光大控股 ，今年仍将加大投资力度。其首席执行官(CEO)陈爽周三表示，今年并购将透过旗下三大基金进行，方向锁定高科技及基础设施等产业，其中基础设施看好机场相关建设。

他在访台参加一场两岸金融论坛后接受路透采访时指出，三大并购基金主要包括以色列并购基金、全球并购基金及基础设施基金，前两者规模分别为2.5亿美元和10亿美元，后者则才展开筹建。

他并介绍称，现在投资机会仍很多，其中以色列基金主要是高科技为主，已完成一些投资项目；全球并购基金也完成一个美国自动化检测的投资项目；基础建设基金则对机场等基础设施很感兴趣。

陈爽并透露，旗下中国飞机租赁 持续和美国波音公司 、空中客车 等飞机制造业者不断发展业务往来，去年已向空客购入百架飞机，今年跟波音还有大单的业务要进行。

“今年内希望跟波音商讨在飞机购置上会有重大突破。”但他不愿透露详细的交易金额及购机规模。

光大控股为中国飞机租赁的主要股东之一，系自2011底入股中国飞机租赁，后者于去年7月在港交所上市。

据光大控股官网介绍，该公司专注发展一级及二级市场投资、结构性融资及投资等基金管理及投资业务。资产管理产品从前端的私募基金、创投基金、产业基金，一直延伸到中端的结构性融资和投资产品、夹层基金和后端的对冲基金、债券投资基金。