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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 14:46 BJT

韩股业绩：LG显示器第一季营业利润同比增长近七倍，远超市场预期

路透首尔4月22日 - 全球最大液晶显示器制造商--韩国LG显示器 周三公布，1-3月营业利润较上年同期增长近七倍，优于市场预估，受助于电视面板销售和来自主要客户苹果 的订单均表现良好。

LG显示器公布第一季获利7,440亿韩元(6.8973亿美元)，上年同期和第四季分别为940亿韩元和6,260亿韩元。

汤森路透I/B/E/S访问的32位分析师预估中值为，LG显示器第一季获利4,900亿韩元。

营收较上年同期增长25.7%至7万亿(兆)韩元，汤森路透访问的33位分析师平均预估为7.1万亿韩元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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