韩股业绩：LG显示器第一季营业利润同比增长近七倍，远超市场预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月22日 - 全球最大液晶显示器制造商--韩国LG显示器 周三公布，1-3月营业利润较上年同期增长近七倍，优于市场预估，受助于电视面板销售和来自主要客户苹果 的订单均表现良好。
LG显示器公布第一季获利7,440亿韩元(6.8973亿美元)，上年同期和第四季分别为940亿韩元和6,260亿韩元。
汤森路透I/B/E/S访问的32位分析师预估中值为，LG显示器第一季获利4,900亿韩元。
营收较上年同期增长25.7%至7万亿(兆)韩元，汤森路透访问的33位分析师平均预估为7.1万亿韩元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。