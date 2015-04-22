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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 15:20 BJT

《焦点》强势美元压力发威，美国小型股不再一律“小而美”

的确，部份小型企业对美元效应免疫，表现得还不错。

以Drew Industries 为例，该公司为休旅车及成品屋零部件制造商，第四季销售同比激增近29%。公司股价自年初以来大涨逾20%，但其预估市盈率18.3，仍远低于小型股指数。

“我们试图着眼于更侧重内需的企业，”Perritt资本管理公司投资长Michael Corbett表示。他看中几家金融服务公司，比如：Hennessy Advisors 、Silvercrest资产管理公司 及Liberty Tax 。

但即使是选中这类企业的投资者，也必须知道他们太晚进场了。

举例来说，Texas Roadhouse 为侧重美国的连锁餐馆，但该公司预估市盈率正逼近略低于25的八年峰值。

“我不会说它不应或不能走高，”Shaker Investments投资长Edward Hemmelgarn指出。

“但股价涨势比获利来得更快。”(完) (编译 蔡美珍/王颖/孙茉莉/龚芳; 审校 艾茂林/陈宗琦/王洋)

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