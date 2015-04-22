《汇市简讯》英镑/美元在1.4915获支撑，静候英国央行会议记录

0649GMT * 英镑/美元亚洲时段在1.4915形成支撑，此前从1.4973撤回 * 1.4915是周二自1.4857至1.4973一波涨势的50%回档位 * 随后触及的高位是1.4951(亚洲尾盘)，1.4978附近卖单环伺 * 1.4978是自上周五触及的一个月高位1.5053跌至1.4857这波走势的 61.8%回档位 * 英国央行定于0830GMT公布4月8-9日会议记录，预计投票结果为9-0 * 下次会议5月11日(周一)结束，即英国大选的四天后 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)