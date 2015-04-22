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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 15:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.4915获支撑，静候英国央行会议记录

0649GMT
    
    * 英镑/美元亚洲时段在1.4915形成支撑，此前从1.4973撤回
    * 1.4915是周二自1.4857至1.4973一波涨势的50%回档位
    * 随后触及的高位是1.4951(亚洲尾盘)，1.4978附近卖单环伺
    * 1.4978是自上周五触及的一个月高位1.5053跌至1.4857这波走势的
61.8%回档位
    * 英国央行定于0830GMT公布4月8-9日会议记录，预计投票结果为9-0
    * 下次会议5月11日(周一)结束，即英国大选的四天后  (完)
    
        
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 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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