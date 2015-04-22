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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 15:19 BJT

日本债市：公债小涨，两年期公债收益率降至负值

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% -0.5 0.000%

五年期公债 0.065% -1.0 0.075%

10年期公债 0.300% -0.5 0.305%

20年期公债 1.065% +0.5 1.060%

30年期公债 1.295% +0.0 1.295%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.03 +0.10 147.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/李婷仪 审校 高琦/蔡美珍)

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