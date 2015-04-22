国际油市：油价续跌，因中东紧张情势缓解

在中东紧张局势及美国产油量增长放缓担忧的影响下，油价本月一度冲高近10美元，随后开始回落。

但主要的大宗商品交易商周二称，油价不太可能跌至新低，理由是需求增强。

“第二季油价可能再次下跌，不过可能不会跌破今年低点，”全球最大的油品交易商维多主管Ian Taylor称。

0650GMT，布兰特原油期货 跌0.43美元，至每桶61.65美元。周二结算价下跌1.27美元。

美国原油期货 跌0.70美元，至每桶55.91美元。周二到期的5月合约收跌1.12美元。

“过去半年全球市场都把关注重心放在了供应遭破坏方面，”PIRA Energy Group咨询公司首席执行官Gary Ross在一次采访中称。

“现在的视角正在发生改变，他们将需要开始思考再度创造供应，也就意味着油价将会比现在要高，”他表示。

不过，据能源市场情报公司Genscape称，美国原油库存已达到2011年以来最高，俄克拉荷马州库欣的库存已接近满负荷库存水平的80%。

周二公布的路透调查结果显示，上周美国商业原油库存可能连续第15周增加，汽油库存则料减少。

官方美国原油库存数据将由美国能源资料协会(EIA)于周三1430GMT公布。(完)

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