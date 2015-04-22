全球金市：现货金回升至1,200美元上方，因美元走疲

Leung还说，股市强劲反弹也使投资者远离黄金。

日本股市周三升至15年高点，受对企业获利改善的预期提振。

在股市表现较好时，避险资产黄金的需求通常会下降。

美元兑一篮子货币周三下跌，隔夜兑主要货币涨跌不一。

希腊2月曾向欧元区伙伴国承诺，将在4月底前与债权人就全面的改革 清单达成一致，以获得剩余的72亿欧元援助金。该国现金很快就将耗尽。

但据一位欧元区高级官员透露，计划无法在周五欧元区部长在里加开 会前完成，也不太可能在本月底完成。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 称，周二的黄金持仓量增长0.45%至742.35吨。

交易商还关注实货市场状况。

全球主要的黄金消费国--印度周二庆祝佛陀满月节，这一天购金需求 通常都很强劲。虽然当地金价下跌，但黄金消费开局不利，因农村生活艰 难削弱需求，而且许多买家认为金价还将下跌，所以还不愿出手。(完)

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