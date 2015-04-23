中国数据：4月制造业PMI初值降至49.2，为一年低点--汇丰

路透北京4月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，连续第二个月位于荣枯线下方为一年来最低。3月终值为49.6，路透调查预估中值为49.6。

Markit提供的新闻稿并显示，中国4月制造业PMI新订单分项指数降至49.2，亦为连续第二个月低于50且为一年来最低。新出口订单分项指数则反弹至荣枯线上方并创四个月最高。

是次PMI预览数据样本采集期为4月13-21日之间。终值定于5月4日发布。