中国数据：4月制造业PMI初值降至49.2，为一年低点--汇丰

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，连续第二个月位于荣枯线下方为一年来最低。3月终值为49.6，路透调查预估中值为49.6。
Markit提供的新闻稿并显示，中国4月制造业PMI新订单分项指数降至49.2，亦为连续第二个月低于50且为一年来最低。新出口订单分项指数则反弹至荣枯线上方并创四个月最高。
是次PMI预览数据样本采集期为4月13-21日之间。终值定于5月4日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。