欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，投资人为资金行情布局

“上周在希腊忧虑及供应消化不良因素拖累下，欧元债市稍有压力，但...我们并未见到希腊危机有蔓延之势，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称。

西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 各下跌4个基点，均报1.44%。

它们上周均上涨20个基点左右，希腊10年期公债收益率 则上涨约170个基点，本周至此在周边债收益率下滑的情况下又上升了60个基点。

限制希腊危机蔓延的一个关键因素是欧洲央行的万亿欧元购债计划。在债务赎回和票息支付资金重回市场后，投资者势必将与欧洲央行抢夺债券。

这就可能导致欧洲央行实现预想中对市场中性的购债行动遇阻，但也不太可能继续推低债券收益率。

据法国农业信贷银行预估，4月债务赎回和息票支付资金较债券供应规模高出300亿欧元左右。本月债市净流入资金有望触及第二高，仅次于去年7月约700亿欧元的净流入估值。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)称，希腊会与国际金主达成协议，但这个时间不会是在即将举行的欧元区财长会议上。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙会见德国总理默克尔。

纽约时报称，欧洲央行要求希腊银行业者为取得紧急贷款而存在希腊央行的抵押品价值削减多达50%。

但分析师对此举表示怀疑，因为这几乎相当于将希腊置于死地。

“实际限制紧急流动性援助是不可能的，因为这样会引发无法预想的政治后果，”Bayerische Landesbank投资研究主管Alexander Plenk称。

欧洲央行执委科尔周三接受希腊报纸Kathimerini采访时表示，欧洲央行将继续向希腊银行业者提供流动性，只要他们仍有偿付能力并且有充足抵押品。还表示希腊退出欧元区的猜测不值得讨论。 (完)

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