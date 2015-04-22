香港热股：华能国际盘中涨逾16%并创历史新高，因首季业绩好于预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月22日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力 H股周三盘中曾涨逾16%并创出历史新高，因燃料成本大减带动今年首季业绩好于市场预期。
华能H股盘中一度触及11.8港元的历史新高，香港时间15:38，升15.94%，报11.78港元；恒生指数 则升0.37%。
投行富瑞和花旗的报告指出，华能首季度净利按年增长21%至50.34亿元人民币，优于市场预期，主要由于煤炭成本跌幅大于同期秦皇岛煤价跌幅，充分抵销机组利用小时下降的不利影响。
这个消息还提振其他电力股的股价表现，华润电力 午盘尾段涨逾13%，华电国际 亦涨逾15%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。