版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 15:56 BJT

香港热股：华能国际盘中涨逾16%并创历史新高，因首季业绩好于预期

路透香港4月22日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力 H股周三盘中曾涨逾16%并创出历史新高，因燃料成本大减带动今年首季业绩好于市场预期。

华能H股盘中一度触及11.8港元的历史新高，香港时间15:38，升15.94%，报11.78港元；恒生指数 则升0.37%。

投行富瑞和花旗的报告指出，华能首季度净利按年增长21%至50.34亿元人民币，优于市场预期，主要由于煤炭成本跌幅大于同期秦皇岛煤价跌幅，充分抵销机组利用小时下降的不利影响。

这个消息还提振其他电力股的股价表现，华润电力 午盘尾段涨逾13%，华电国际 亦涨逾15%。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐