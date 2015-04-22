欧股业绩：罗氏第一季销售超越预期成长3%，受抗癌药销售强劲所提振

* 罗氏首季销售118.3亿瑞郎，预估为114.9亿

* 强势瑞郎令当季销售折损2个百分点

* 预计本财年销售增长率将达个位数的中低区间

* 罗氏股价上涨2.7%，触及1月以来高位

路透苏黎世4月22日 - 全球最大抗癌药物生产商--罗氏 第一季销售成长3%，表现超越预估，因抗癌药物销售强劲，且近期推出致命性肺病的治疗药物。

罗氏股价在0715 GMT时跳涨2.7%，触及1月以来最高位。

罗氏重申在汇率维持不变的情况下，今年销售增长率可望达个位数的中低区间，而每股核心获利增长将超越销售涨幅。

“罗氏发布第一季销售优于市场预估，表现相当强劲，成长率达3%，主要由Herceptin、Rituxan及Esbriet销售所拉动，”Jefferies分析师在投资报告中指出。该券商对罗氏股票的评级为“买进”，目标价为315瑞郎。

去年底两项关于乳癌及阿兹海默症治疗药物的研究宣告失败，加上瑞郎不再盯住欧元，导致瑞郎飙升，均对罗氏造成打击。

罗氏指出，强势瑞郎导致当季销售减少2个百分点。

财务长Alan Hippe表示，设若当前汇率水准持续到今年底的话，销售及核心获利将分别折损3及8个百分点。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)