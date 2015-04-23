专栏节选：马总统对不起台湾投资人！透视中国「国策牛市」底蕴--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

报载马英九总统在就任七周年前夕，要求各大部会大力宣扬政绩，以「七年来，台湾更幸福了！」为主轴，透过平面、网路、广播等管道，宣传任内各项政绩，其实马政府执政让人民无感，已不需要再多费唇舌，但从最近两岸三地资本市场的巨大变化，可以看出台湾完全没有战略。

这一阵子，台湾的股民都很失落，因为与台湾隔邻的中国深沪股市、香港股市，再远一点如新加坡股市无不大涨。先从涨幅来看，华人经济圈四个股市，到四月十七日为止，深圳股市大涨五一．○九％，高居世界首位；其次是上海的上证也大涨三二．五四％，略逊阿根廷的三八．九四％，高居世界第三；排名第四的是蛰伏了很久的香港股市，拉出了一七．一五％的大涨幅。而平日交易清淡的新加坡股市，也在中国股市可能与新加坡互通的利多撞击中，拉出了四．七六％的涨幅。台股只小涨二．八三％，在全球几乎敬陪末座。

**中港股市奔驰，台股更显落寞**

台湾走过八○年代台湾钱淹脚目的年代，一九九○年台股涨到一二六八二点的狂飙时代，台股曾出现单日二六一四亿元的超大天量，在全球排名很前面。即使是到了二○○○年科技泡沫，台股靠着电子股支持半壁江山，也一度拉出三千亿元的超级大量。股市成交量代表市场的血液动能，台股在中港股市奔驰中显得垂垂老矣，财金经官员不知股市失去动能的可怕，还自我感觉良好地说台股很健康。

最近中港股市出现的一些成交数字，恐怕让台湾的股民会十分感伤。第一个数字是四月二十日，上证在中国证监会祭出七项规范融资融券的两融业务，及人民银行调降存款准备率一％，释出一．五兆人民币的流动性的利空利多撞击之下，出现激烈震荡。上证在上半场一度上涨一．六％，写下四三五六点的波段新高，下半场出现杀盘，最后指数下跌七十．二二点，跌幅一．六四％。这个激烈波动震出了一一四七六亿人民币的超级大量，单日成交量超过一兆人民币，这是人类史上新纪录。

这一．一四七六兆人民币成交量若换算成新台币，单是上海股市一天交易量是五．七七兆新台币。台股去年全年成交量只有二十二兆新台币，代表了上海股市交易四天，等于一整年的台股成交量，这是上海股市惊人的交易纪录。若是再把深圳股市六五四九亿人民币成交量加上去，深沪两市一天成交量一八○二五亿人民币，也是人类史上新纪录，折算成新台币是九兆元，这代表了深沪两市只需交易二．五个交易日，就是台股全年的成交量。

**深沪股市激情狂涨，四月将再破纪录**

今年深沪股市可说是日日创新高，周周创新高，甚至是月月创新高的局面。例如，深圳三月成交量九．四九七兆人民币，四月只完成三分之二，但已累积了七．七五兆人民币的成交量；上海股市三月成交十一．二六兆人民币，几乎破了去年十二月的十一．四八兆人民币纪录，四月过了三分之二，上证已累积九．九二七五兆人民币成交量，四月成交铁定再破历史纪录。

从周量来看，上证四月十七日的当周创下三．二一兆人民币大量，是单周历史最大天量，深圳也出现二．八八一八兆人民币的天量，两市合计六．八七六兆人民币，大约是三十四．五八兆台币。也就是深沪股市交易一周，等于台股要拚一年半，现在中国股市淹大水，水淹到香港来了。

四月八日狂牛袭向香港，恒生指数跳空大涨九六一．二二点，港股出现二五○○亿港元的大成交量，此后港股九个交易日有八个交易日出现超过二○○○亿港元的巨大成交量，H股与A股的折价，引来了北水南调，中国境内庞大资金循着港股在中国内地挂牌的ETF及QDII等管道涌向香港，华夏基金旗下一档ETF，单日申购金额超过十亿人民币，三档在中国内地挂牌的ETF，三个月内也吸走四十七亿人民币资金。中国内地资金成了港股新主力，最近历时九个月准备的景顺长城沪港深精选基金，已成为第一档投资港股的公募基金，得到二十万内地股民的认购，这档公募基金一出手就是一一○亿人民币。

港股资金涌至，量价齐扬，四月九日港股创下二九一五．二八亿港币的天量纪录，恒生指数在四月十三日写下二八○三一．九六点的七年新高纪录，港股在四月十日的当周创下七六二七．○四亿港币天量，次一周又写下一一三○四．九一亿港币的超级天量。单是这一周成交量即达四．五五五八兆台币，大约是台股两个月的成交量，这个月香港股市已累积二．三三九二兆港币成交量，已超越三月的一．九六九四兆港币。港股量价齐扬，从量先价行的角度看，港股十分有机会挑战○七年写下的三一九五八．四一点的历史天价。

而对深沪股市及香港股市的激情狂涨，台股显得十分落寞。四月以来，台股只有三个交易日成交量超过千亿台币，四月十日当周港股成交七六二七亿港币，台股只成交三八一○亿台币。四月十七日那一周，香港成交一．一三兆港币，台股成交只有新台币四九四七亿元。过去台股与港股，若不算币别，数字相差不多，如今港股价量齐扬，台股更显得落寞。

而且，相较于其他市场，台股也显得落寞。像今年外资卖台积电，大力加码三星，韩国股市反而创下二一四六．七三点的波段新高纪录，并且拉出一一．九％的涨幅，一九九○年与台湾一起奔驰的日本日经指数，今年也拉出一二．六二％涨幅，这已是日经指数连续第三年大涨，日经指数创下二○○○六点的波段新高，日圆贬值让很多失落已久的日本企业重新找到竞争力。

过去表现一向平淡的新加坡股市，今年也有四．七八％的涨幅，随着中国牛市激情，新加坡也想靠边站。有了沪港通、深港通效应，新加坡也想要如法炮制，正在积极努力推动星沪通，希望中国大水也能淹到新加坡。全球所有国家都用QE(量化宽松货币政策)的手段全力营造股市的牛市，纾缓经济困局，只有台湾反向勒紧自己脖子，这是全球股市大涨，台湾独自落泪的关键所在。

**中国政府全力营造人工大牛市**

这一波中国股市超级牛市，背后的动能完全来自「国策」的推动，也就是政府全力营造的人工大牛市。背后有几个考量，一是减缓经济下调的速度。今年首季中国GDP成长率只有七％，这是金融海啸后，温家宝用四兆人民币营造出来的一○年一二．一％成长率以来最低的增幅，七％已是政府预期成长目标值的底限，也几乎回到金融海啸后○八年第四季的六．八％及○九年首季的六．六％。但是对比当时，内外需求都疲弱，中国首季由投资、消费、出口三驾马车拉动的成长全都下滑。三月工业生产增加值回落到五．六％，创六年多新低，第一季工业增加值六．四％，这是首度低于GDP的不正常现象。

另外，被视为是「克强指数」的指标，如发电量、粗钢生产量及铁路货运量，这三项指标与工业生产、GDP的背离正不断扩大。而且，这种背离程度已接近○八年底及○九年初的水平，经济基本面往下走，给了政策加码的空间，于是人行今年一次降息，两度调降存款准备率，这次释出一．五兆人民币流动性，正好补了第一季外汇占款减少一．○四兆人民币的流出，这是为确保流动性保持稳定，促进社会融资成本进一步降低，以支持实体经济的必要作为。

第二个战略是中国国际战略新定位，这次深沪股市大涨，已将总市值拉升到七兆美元以上，如果加上香港最近大涨，总市值也达五兆美元，中国加香港已超过十二兆美元，已拉近与美国股市的距离，中国资本市场坐稳世界第二的宝座，这其中，香港股市以中资企业的力量创造GDP十五倍的股市总市值，甚至超过伦敦股市，这是历史罕见纪录。

这一波深港沪三地股市涨到这里，众多中国企业又成了国际超大企业。像中国工商银行已超越富国银行，成为全球银行业龙头；中国建设银行市值到二四八○亿美元，也超越J.P. Morgan；最近招商银行股价大涨，市值到九一○亿美元，市值也正式超越东京三菱UFJ、巴克莱及加拿大皇家银行；中信证券股价大涨，市值到六一○亿美元，也超越瑞士信贷及百仕通，中国的金融业又跻身到国际级地位。

股市大涨市值水涨船高，像中国国航最近股价大涨四二％，市值已是新加坡航空及国泰航空的总和；腾讯股价大涨到一七一港币，市值一度到二一○○亿美元，不但逼近脸书、阿里巴巴，也超越了亚马逊、三星、ＩＢＭ等大型企业；而港交所股价涨到三○○港币，市值到三一○亿美元，已超越芝加哥商品交易所（CME），成为全球最大上市交易所。股市大涨，让中国企业走向世界，并且添加购并海外企业的本钱。

**亚投行带出人民币国际化大战略**

第三个大战略是习近平从「一带一路」、亚投行带出人民币国际化的大战略。中国国家主席习近平第一阶段扫除政敌，奠定定于一尊的领导地位，开始带领中国走向世界，三月底公布的「推动共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的愿景与行动」是最大主轴，一带一路让人民币由「走出去」到「走进去」。

中国倡议与世界大规模的国家协力发展两大板块--「发达的欧洲经济圈」和「活跃的中国经济圈」，延伸至东北亚、中亚、南亚、东南亚，甚至触及北美。这个战略和十年前人民币「走出去」完全不同，一带一路让中国在全球各地遍地开花，人民币是有目标的走进去，人民币业务也跟着全面落地。

而且，一带一路让人民币改革从沿边省市扩散至全国，这是历史上罕见铺天盖地又很细腻化的安排，一带一路「愿景与行动」，第一个启动的工作就是亚洲基础设施投资银行（AIIB），亚投行包括成员国股本及国际市场的集资，这时候拥有一个强而有力、集资有效率的资本市场是很重要的战略，此时香港的角色格外重要，这是港股最近热身的很重要背景。

中国股市肩负国际大战略布局，但也不能涨太猛，让泡沫太早爆破；因此，中国证监会希望中国股市要从「快牛」蜕变成「慢牛」，一旦股市冲太猛，一定会出手降温。例如，今年一月十九日，中证监对四十六家券商祭出两融（融资、融券）调查，上证当天暴跌一五三点，晚间立刻出面澄清，说这是例行检查。

这次中证监又对两融业务提出七项要求，恒指夜间期货盘立刻大跌七○五点，深沪股市也出现大量的震荡走势，这个大震荡是降温的开端。去年下半年深沪股市展开牛市初阶段，散户大批涌入股市，造成开户数周周创新高的现象，融资券规模也从去年中的四○○○亿人民币，暴增到惊人的一．七五兆人民币的空前纪录。两融与伞形信托（约四○○○亿人民币）急增，平添了股市巨大风险，这时候中证监出面踩煞车是十分合理的现象。

中证监不希望深沪股市变成一头喷出的狂牛，但面对资金波涛汹涌的投机景象，这一波中国股市在基本面不佳，国策努力营造的资金牛市，未来仍有硬仗要打。

不过，面对中国的国家战略，台湾资本市场却在马英九总统的公平正义坚持下，不断被挤压蹂躏，台股成交量低迷，进一步加速资金外逃；本益比压低，企业筹资更困难，股民无利可图，只有加速出走，这是台湾深潜的边缘化危机！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。