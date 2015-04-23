专栏节选 :加入亚投行对台湾的意义--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 亚洲基础设施投资银行（The Asian Infrastructure Development Bank，亚投行）是中国向亚洲霸主地位再迈进一大步。而台湾加入亚投行所带来的机会，则将是利大于弊。

跨国性的金融机构，如亚洲开发银行（ADB）和世界银行，提供包含基础建设如水坝、电厂，以及环境保护等融资计画；他们借出长期低廉的资金，以改善民众的生活品质。这些机构并非以营利为导向，为什么要做这些吃力的工作？答案很简单──都是为了政治。

就亚投行而言，政治和经济不可避免地掺杂在一起；确保邻国经济繁荣，以避免邻国成为不稳定的来源，是好的政治考量。协助他国建立与自己相同的经济模式，于是大家的利益趋于一致，这也是好的政治。另外，成为资源分配者，决定哪个国家或计画可以获得资金，并藉此成为区域金融的领导者，也是个好的政治。

说穿了，中国主导的亚投行与政治脱离不了关系，这也是美国强烈反对亚投行设立的原因。

美国在二次大战后主导成立世银和国际货币基金（IMF），当时美国是全球霸主；身为美国盟友的日本，则掌控ADB。以中国的经济规模和影响力，主导一个重要的国际金融组织，并将总部设在北京，也是合情合理的期待。

几乎每个亚洲国家都表达加入亚投行的意愿，英国、德国及法国等欧洲大国也都加入了。这些国家的好处，可从几个面向分析：首先，让中国感觉良好，自认为是亚洲经济的领导者，远比让中国以为非得用军事力量才能取得亚洲掌控权要来得好。再者，全球主要民主国家加入亚投行，可以冲淡中国的影响力，并稀释其控制力和利益。

有趣的是，同样拥有众多人口、强大军事能力，且与中国关系向来不佳的印度，也有意加入亚投行，成为第二大出资者。从台湾的角度来看，印度的参与具有重大意义，台湾可以视印度为亚投行中，降低中国影响力的同盟。

虽然台湾成为亚投行创始会员的希望已经落空，但成为一般会员的资格应不成问题，中国也应该乐观其成。台湾可藉由加入亚投行，成为参与国际性组织的平台。

过去中国一再阻止台湾加入国际性金融组织，虽然台湾并不需要这些组织的金援，但万一爆发货币危机时，若能有IMF等所提供的金融后盾，等于多了一道保护网。若亚投行能成为亚洲版的IMF，那么台湾的金融环境将会更加稳定，也有更多的筹码，让台湾的金融产业大步迈向自由化。 (完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。