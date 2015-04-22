欧股业绩：乐购全年创纪录亏损64亿英镑，受账面价值减记影响

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“如果需要找到能说明零售行业正在改变的例证，眼下就是个明显的案例。”零售咨询顾问公司Retail Vision的John Ibbotson说道，“这标志着乐购时代的正式终结。”
“讽刺的是，乐购其实走在正确的道路上。只是前方还有很长的路要走。”
财报确实反映出了一些改善的迹象，不计燃料和附加税，第四季度乐购在英国本土市场的同店销售下滑1.2%，好于第三季的下降4.4%。
同店销售量则出现四年多以来的首次增长。
乐购表示，海外营业环境依然艰难，亚洲和欧洲市场的营业利润分别下降15.3%和31.1%。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 艾茂林/王洋)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。