欧股业绩：乐购全年创纪录亏损64亿英镑，受账面价值减记影响

“如果需要找到能说明零售行业正在改变的例证，眼下就是个明显的案例。”零售咨询顾问公司Retail Vision的John Ibbotson说道，“这标志着乐购时代的正式终结。”

“讽刺的是，乐购其实走在正确的道路上。只是前方还有很长的路要走。”

财报确实反映出了一些改善的迹象，不计燃料和附加税，第四季度乐购在英国本土市场的同店销售下滑1.2%，好于第三季的下降4.4%。

同店销售量则出现四年多以来的首次增长。

乐购表示，海外营业环境依然艰难，亚洲和欧洲市场的营业利润分别下降15.3%和31.1%。（完）