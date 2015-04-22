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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月22日

路透香港4月22日 - 
以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.7996人民币HKDCN
Y=R)
        
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28.79%，高
于上交易日收盘的28.09%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      5.52           6.98            0.99
 建设银行                                      7.00           7.69            1.14
 中国银行                                      4.86           5.47            1.11
 农业银行                                      4.04           4.43            1.14
 招商银行                                     18.41          24.40            0.94
 中信银行                                      8.19           7.08            1.45
 交通银行                                      7.11           7.97            1.12
 民生银行                                     10.87          11.08            1.23
 中国人寿                                     40.00          38.65            1.29
 中国平安                                     90.11         112.50            1.00
 中国太保                                     36.91          42.50            1.09
 中信证券                                     37.82          36.80            1.29
 新华人寿                                     56.24          51.05            1.38
 海通证券                                     30.22          27.05            1.40
 华能国际                                     10.49          11.66            1.13
 大唐发电                                      7.83           4.94            1.98
 华电国际                                      8.94           8.98            1.25
 中煤能源                                      8.69           5.02            2.16
 中国神华                                     23.39          20.35            1.44
 中国石油                                     13.22          10.14            1.63
 兖州煤业                                     16.35           8.02            2.55
 中国石化                                      7.45           7.00            1.33
 上海石化                                      6.81           4.04            2.11
 中海油服                                     27.88          16.72            2.09
 仪征化纤                                      8.75           4.28            2.56
 中国铝业                                      8.68           5.03            2.16
 江西铜业                                     22.70          16.16            1.76
 洛阳钼业                                     15.11           7.75            2.44
 紫金矿业                                      5.24           2.99            2.19
 马钢股份                                      5.67           3.12            2.27
 鞍钢股份                                      7.62           6.35            1.50
 重庆钢铁                                      4.88           2.51            2.43
 海螺水泥                                     25.77          33.00            0.98
 洛阳玻璃                                     13.95           7.31            2.39
 京城机电                                     10.95           5.79            2.37
 中联重科                                      8.31           5.83            1.78
 金隅股份                                     12.54           8.84            1.77
 中国国航                                     11.29           9.72            1.45
 东方航空                                      7.82           5.91            1.65
 南方航空                                     10.80           8.01            1.69
 中国远洋                                     11.98           6.42            2.33
 中海集运                                      9.04           4.23            2.67
 中集集团                                     27.55          23.95            1.44
 中海发展                                     11.64           6.96            2.09
 宁沪高速                                      8.97          10.54            1.06
 深高速                                       11.61           7.81            1.86
 成渝高速                                      7.33           4.44            2.06
 皖通高速                                      8.88           7.05            1.58
 广深铁路                                      6.50           4.94            1.65
 中国南车                                     30.26          16.26            2.33
 中国交建                                     21.62          15.06            1.80
 中国铁建                                     23.31          15.40            1.89
 中国中铁                                     18.70          10.60            2.21
 长城汽车                                     55.74          55.30            1.26
 比亚迪                                       57.25          45.35            1.58
 广汽集团                                     11.49           8.59            1.67
 青岛啤酒                                     46.98          52.00            1.13
 白云山                                       38.99          32.50            1.50
 新华制药                                     15.00           8.90            2.11
 海信科龙                                     11.27           7.50            1.88
 南京熊猫                                     15.91           9.78            2.03
 晨鸣纸业                                      9.01           5.46            2.06
 上海医药                                     25.59          24.75            1.29
 中兴通讯                                     28.27          23.85            1.48
 东方电气                                     28.89          19.56            1.85
 潍柴动力                                     35.16          33.80            1.30
 东北电气                                      6.69           3.41            2.45
 广船国际                                     51.36          35.40            1.81
 经纬纺机                                     23.37          12.98            2.25
 昆明机床                                      8.84           3.52            3.14
 一拖股份                                     17.26           7.88            2.74
 北辰实业                                      6.92           3.82            2.27
 创业环保                                     15.44           8.76            2.20
 中国中冶                                      8.00           4.22            2.37
 金风科技                                     21.26          18.00            1.48
 丽珠                                         73.03          56.40            1.62
 万科                                         14.88          20.75            0.90
 中国北车                                     31.89          16.82            2.37
 郑煤机                                       10.62           6.53            2.03
 大连港                                        8.22           4.47            2.30
 山东墨龙                                     12.87           5.52            2.92
 浙江世宝                                     33.86          13.70            3.09
 复星医药                                     28.58          30.70            1.16
 光大银行                                      5.48           5.23            1.31
 东江环保                                     50.26          30.40            2.07
 上海电气                                     17.31           8.76            2.47
 广发证券                                     30.52          25.65            1.49
                                                                                                
                                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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