修正-《全球汇市》欧元持稳，澳元在核心通胀数据公布后走扬

(更正：因译文有误，内文第一段改为“尽管希腊债务问题缺乏重大进展”，非“因希腊债务问题缺乏重大进展”)

* 欧元小涨；澳洲CPI升幅略高于预期

* 希腊债务谈判为本周稍晚焦点

路透伦敦4月22日 - 欧元兑美元周三收复些许失地，尽管希腊债务问题缺乏重大进展，与此同时，澳元走扬，因通胀数据显示澳洲央行不会立即降息。

希腊可能因为无法达成金援协议而退出欧元区的威胁，尚未对欧元汇价出现较大程度的影响。

许多分析师和投资者表示，如果希腊在5月或6月资金告罄，希腊将退出欧元区，这将导致欧元兑美元快速跌至平价下方，但目前来说，市场相信欧洲决策者有能力避免这一情况发生。

“由于我们仍没有达成纾困协议，希腊当然仍将是焦点，”法国巴黎银行驻伦敦的资深全球外汇策略师Phyllis Papadavid说。

“欧元在过去几周的确困于区间交投，我觉得这是因为美元处于盘整期。一旦美国数据改善，美元显然将会进一步上涨。”

欧元在欧洲盘初上涨，欧元兑美元 日内涨0.3%至1.0762美元，欧元兑日圆 涨0.2%至128.66日圆。

澳元 是今日波动最大的货币，上涨近1%至0.7779美元，之前的数据显示，澳洲第一季度核心通胀率为0.6%，高于预估的0.5%。

澳洲央行总裁史蒂文斯以及央行4月7日会议记录传递出温和信号，令澳元本周承压。

“(宽松)的理由并没有消失...但无论如何确实降低了5月行动的机率，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

美元指数 跌0.2%报97.81.美元兑日圆 报119.63，当日持平，距离隔夜所及一周高点119.83日圆不远。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0744 1.0733 +0.10 -11.18 1.2097

美元/日圆 119.56 119.66 -0.08 -0.10 119.68

欧元/日圆 128.45 128.40 +0.04 -11.27 144.77

美元/瑞郎 0.9547 0.9545 +0.02 -3.96 0.9941

英镑/美元 1.4937 1.4921 +0.11 -4.08 1.5573

美元/加元 1.2240 1.2279 -0.32 +5.35 1.1618

澳元/美元 0.7775 0.7707 +0.88 -4.81 0.8168

新西兰元/美元 0.7702 0.7667 +0.46 -1.22 0.7797

欧元/瑞郎 1.0262 1.0251 +0.11 -14.67 1.2026

欧元/英镑 0.7192 0.7190 +0.03 -7.26 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2884 9.3014 -0.14 -1.91 9.4688

美元/挪威克朗 7.8492 7.8740 -0.31 +5.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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