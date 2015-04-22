金属期市：伦敦期铜欲振乏力，中国需求较预期疲软

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
他表示，铜供应料将趋冷，市场正在收紧，但尚未出现短缺。
“今年有望录得10年多以来最大铜精矿供应增幅，铜精矿盈余27.5万吨。”
上海期货交易所主力6月期铜合约 下跌0.1%，至每吨43,310元人民币(约合6,974美元)。
中国国资背景金属研究公司安泰科表示，2015年迄今中国的铜需求一直弱于预期，但随着政府刺激措施提振工厂的订单，下半年需求料加速。
中国3月精炼铜进口较上年同期下降5.5%，今年以来累计下滑近20%，但仍在继续增加铜精矿进口，以满足国内加工精炼需求。
全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周三称，正在评估其铝冶炼业务，可能将原铝产量减少20万吨。该公司过去两年已将产能减少80万吨。
此次评估主要受今年全球铝价走软及亚洲部分地区现货铝升水腰斩影响，造成这种现象的原因是中国加大了半加工铝产品的出口。
期锡 上涨0.5%，周二上扬近7%。交易商称，锡价上涨主要受商品交易顾问(CTA)基金回补空头后的动能买盘提振。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。