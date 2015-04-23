版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 13:52 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--4月23日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0

    到期日     操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    暂无
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:
    
    累计未到期余额: 0

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
    暂无
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    
    注：1.2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一
次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
    
    除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利
 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农
 村商业银行等。
    
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (整理 华小萌; 审校 吴芳/边竞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐