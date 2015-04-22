台湾债市：五年券殖利率微幅收高，受金管会限缩外资汇入后投资规定影响

* 五年券殖利率微幅收高 * 金管会限缩外资汇入后投资规定 * 五年券明日区间料在0.98-1.02% 路透台北4月22日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三微幅收高，结束连 两日收跌。交易员表示，由于金管会周二发文将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货 币市场工具的三成上限规范，将对短期公债产生资金排挤效果，且美债殖利率上日稍有收高 ，此皆带动104/6盘初殖利率收升。 他们并指出，市场率先反应政策影响的预期心理，104/6交投转趋活络、殖利率靠向区 间高位，但殖利率逢高买盘仍在，且较受影响的短期公司债成交价并未出现明显变化，短线 台债料维持区间盘整格局，预料该政策对台债的影响仍需要较长时间观察。 〞政策影响有限，因为外资买公司债没有很多，除非看到外资疯狂汇出，但今天汇市也 很稳定。〞一位大型民营银行交易员说。 台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货 币市场工具的三成上限规范；不过央行则大幅开放银行外汇业务，冀活络银行外汇业务。 另位外商银行交易员也称，因应新政策刚推出，104/6殖利率弹升是可以预期，但反应1 -2个基点就差不多，“对台债影响并没有想像中那么空”，才会出现殖利率逢高买盘承接力 道。 美国公债价格周二下跌，延续上日跌势，一些交易商削减因美国经济数据疲弱，以及忧 虑希腊可否在现金枯竭前和债权人达成协议而建立的公债看涨押注。指标10年期公债US10Y T=RR价格下跌5/32，收益率报1.916%，较周一尾盘上升约2个基点。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.98-1.02%；10年券104/5期则料在 1.53-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.48 1.0079 1.0015-1.0100 203.5 10 104/5 +1.54 1.5400 1.5400-1.5465 18.5 台湾股市周三收高0.83%报9,613.00点，中止连续三日下跌走势。分析师表示，因亚洲 主要股市上扬，且台湾金融主管机关限缩外资汇入运用范围引发有利台股的想像空间。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 4月22日(三)：澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均值；英国央行货币政策 委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成屋销售年率(万户)；欧 元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率。 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5400 5 104/6 1.0079 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)