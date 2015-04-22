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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 21:33 BJT

美国热股：Mylan主要股东拟接受Teva的收购提议，Mylan盘初股价上涨1.3%

路透4月20日 - 据知情人士透露，Mylan 的一些主要投资者鼓励公司董事会考虑同业Teva Pharmaceutical Industries 的收购提议。这些投资者包括Paulson & Co。

Mylan盘初股价涨1.3%，报74.97美元，上日收报74.07美元。(完)

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