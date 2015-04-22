《路透晚报》--4月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及15年收盘高位，大型股领涨

日本日经指数周三涨至15年新高，因外国投资者买入金融及其他大型股，认为这些股票价值被低估。日经指数收盘涨1.1%，至20,133.90点，创2000年4月以来最 高收盘点位。东证股价指数涨0.8%，至1,621.79点，为2007年11月以来最高收盘位。今日有27.95亿股股票换手，为3月13日以来最高。JPX-日经400指数涨0.8%，至14,708.97点。

--中国股市：沪综指收升2.4%再创逾七年新高，电力及券商板块领涨

中国股市沪综指收涨2.4%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，今日电气电力板块领涨，而午后券商等金融股崛起亦提振大盘。目前资金已对场内所有板块轮番炒作完毕，整体市盈率水平有所提升，权重股后续题材乏力可能拖累指数上行力度。沪综指收报4,398.49点，大涨104.87点，或2.44%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,728亿元人民币，上日为8,587亿元。

--香港股市：收高，追随内地股市涨势

香港股市扩大涨幅，自中国内地股市大涨中获得指引，且寄望内地投资人的新资金能持续涌入港股。恒生指数收高0.3%，报27,933.85点。恒生国企指数涨1.0%，报14,669.73。

--汇市：欧元持稳，澳元在核心通胀数据公布后走扬

欧元兑美元收复些许失地，但希腊债务问题缺乏重大进展，与此同时，澳元走扬，因通胀数据显示澳洲央行不会立即降息。希腊可能因为无法达成金援协议而退出欧元区的威胁，尚未对欧元汇价出现较大程度的影响。

欧元在欧洲盘初上涨，欧元兑美元日内涨0.3%至1.0762美元，欧元兑日圆涨0.2%至128.66日圆。澳元是今日波动最大的货币，上涨近1%至0.7779美元。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，投资人为资金行情布局

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周三下跌，投资者预计，大量债券赎回和付息款项，将被重新投资到这两个收益率相对较高的市场。

西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率各下跌4个基点，均报1.44%。

--国际油市：油价续跌，因中东紧张情势缓解

油价延续上日跌势，因中东紧张情势缓解，此前沙特(沙乌地)阿拉伯结束对也门(叶门)的空袭行动；但行业领袖表示，随着焦点转向需求上升，油市可能反弹。0848GMT，近月布兰特原油期货下跌0.36美元，至每桶61.72美元，美国原油下跌0.56美元，报每桶56.05美元。

--全球金市：现货金回升至1,200美元上方，因美元走疲

在美元走软之际，现货金扳回稍早跌幅， 回到1,200美元上方，投资人亦留意希腊债务危机及其对汇市的影响。0850GMT，现货金约报每盎司1,201.20美元，稍早跌至日低1,198.65美元。

--金属期市：伦铜回吐涨幅，市场忧心中国房地产业疲弱拖累金属需求

伦敦期铜持稳于四周低点附近，中国消费需求持续疲软，抵销了铜矿供应可能低于预期的疑虑。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.06%，报每吨5,941.50美元。上日曾跌至四日低点5,930美元。若跌落5,874.50美元，将创一个月以来低位。