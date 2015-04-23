中国外汇：3月银行代客结售汇连七月逆差，规模增至3,562亿元--外管局

路透北京4月23日 - 中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇连续第八个月录得逆差，规模4,062亿元人民币（等值660亿美元） 创2010年有记录以来最大。其中，银行代客结售汇逆差3,562亿元，为连续第七个月逆差且亦创2010年来最大规模；银行自身结售汇逆差499 亿元。 刊登在外管局网站的数据并显示，3月银行代客远期净售汇扩大至1,588亿元；截止3月末，远期累计未到期净售汇规模增至987亿元。 2015年1-3月，银行累计结售汇逆差5,619亿元（等值914亿美元）。其中，银行代客累计结售汇逆差4,888亿元；银行自身累计结售汇逆 差731亿元。 此外，3月境内银行代客涉外收付款逆差1,466亿元（等值238亿美元），扭转此前连两月顺差态势。1-3月，银行代客累计涉外收付款顺 差1,909亿元（等值312亿美元）。 外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他 投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收: 3月 2月 15年1 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 14年2月 月 代客结售汇净额 -579 -100 -116 -114 -72 -238 -79 33 101 152 68 79 411 459 （亿美元） 以亿元人民币计 -3,562 -612 -714 -699 -440 -1,462 -482 204 621 938 416 489 2,521 2,805 代客收付款净额 -238 183 367 -122 -66 -70 -172 -122 94 142 208 37 54 136 （亿美元） 以亿元人民币计 -1,466 1,125 2,250 -745 -403 -428 -1,060 -752 578 847 1,280 230 329 831 代客远期结售汇净 -258 -154 -59 51 19 -18 -63 57 10 -27 9 15 27 227 额（亿美元） 以亿元人民币计 -1,588 -942 -359 314 120 -112 -386 349 60 -165 53 91 165 1,390 远期累计未到期结 -161 -44 79 125 132 133 173 228 248 318 450 525 584 679 售汇净额（亿美元 ）* 以亿元人民币计* -987 -271 486 767 807 820 1,064 1,408 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素 还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完） 更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)