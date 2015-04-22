《中国债市每日综述》现券陷整理IRS反弹，天威付息违约未冲击信用债

* 现券收益率整理中略涨，IRS反弹

* 回购利率继续走低，资金成本降仍将助力债市

* 天威中票付息违约，但信用债暂未受冲击

路透上海4月22日 - 在经历降准后两个交易日的大幅波动后，中国银行间市场周三现券走势渐归平静，收益率在小幅整理后整体略涨，IRS则在持续大跌后有所反弹，幅度在5-8个基点(bp)；而降准后回购利率持续走低态势未改，在资金成本不断下行的拉动下，现券在整固后料仍有走强动力。

交易员并指出，昨日天威中票付息违约，但今日信用债盘面基本未受冲击，中高评短融仍交投活跃，即便中低评级品种买需不旺，但也并未出现明显抛售压力。

“和昨天收盘差不太多，有的券高点，有的券低点，”上海一银行交易员称。他并指出，今日国债的发行情况整体尚可，投标倍数不低，表明配置盘仍有一定的出手力度，现券在逐步消化止盈压力后，收益率还是有下降的空间。

他还谈到，本周以来，市场上最活跃的国开10年券已由此前的150205转向150210，两者利差也迅速扩大至15个基点(bp)左右，而热门券的反复走强，也有望带动其他一些冷门券种的补涨。

剩余期限近10年的国开行150210券最新成交收益率 在3.82%，与上日尾盘持平；剩余期限近10年的国开行150205券最新报价 在3.98%/3.96%，上日尾盘为3.95%/3.9350%。

中国财政部周三公告称，上午续招标发行的五年期固息国债，获4.1亿元人民币的追加认购，最终发行量为304.1亿元；另据业内人士透露，该期债中标收益率3.2427%，接近此前3.25%的市场预测均值。

而昨日天威中票未能按时付息，为首家债券违约的国企，不过由于此前市场对此已有广泛预期，其影响暂有限。

上海一券商交易员表示，“还行，影响不是太大，最近大环境好嘛，政策释放宽松信号，鼓励放贷，（对于后续）违约的预期降了不少呢。”

他并谈到，最近信用债中短融仍较受资金青睐，AA+以上评级的品种表现都不错，即便中低评级品种，走势也不算差。

中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.200元人民币，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1509 收报97.42元，较上日结算价跌0.06%。

**回购利率跌势不改**

银行间市场周三主要回购利率跌势不改，其中七天回购加权利率一度跌破2.5%，全日加权创逾13个月来新低。交易员表示，场内各期限品种供给极为充裕，而需求基本集中在隔夜品种，降准之后资金价格连续走低，提振机构对未来流动性乐观预期。

交易员认为，陆续开始的季度例行缴税对资金扰动微乎其微，而长期限资金供给虽多，但乐观预期支撑下，需求相对有限。

“短期资金很泛滥，价格也便宜，早上需求基本就隔夜居多，7天、14天都偏少。”上海一银行交易员称，可能因为机构预计长期资金价格也还会下，所以都不急着拿。

她并称，目前尚看不清楚回购利率的下行底线，但是缴税对资金的扰动基本没任何感觉。

央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

对此，华南另一银行交易员称，此次降准部分是因为央行要对冲外汇占款减少的压力，不过后续仍值得继续关注外占变动趋势；同时近期也有传央行正在研究考虑新的基础货币投放方式，也不是没有可能。