人民币衍生品：一年期美元掉期升水七连跌，因本币宽松预期难消

路透上海4月22日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限小幅回落，其中一年期掉期升水 逼近1,500点关口，收创四个半月低点；分析人士认为，近期美元掉期升水点持续回落，主因中国央行持续宽松预期难消。

他们指出，美元掉期主要受利率平价和升贬值预期这两个因素影响，目前看人民币升贬值趋势不明朗，但中国利率下行预期浓厚，这成为长端掉期点走低的主推手，而本币资金面持续宽松亦有拖累。相比美联储升息预期，中国央行上周末降准力度超预期更印证中国经济疲软局面，利率有进一步下降空间。

“一年期美元掉期从技术上已经破位了，从基本面看我认为长端掉期点还有一定的下行空间，”一股份行交易员表示，“因为利率还有一定的下行空间，此次降准只是对冲外汇占款的减少，估计中国央行在本月或者下月应该会有一次降息动作。”

美元/人民币一周期掉期 今日收报52.50点子，较上周五收盘上涨29.63%；一个月期 收于146点子，较上周五下跌18.9%；而一年期掉期美元升水 收于1,517点子，较上周五下跌8.61%，收创2014年12月5日以来新低。

中国央行周日宣布，自本月20日起普降金融机构存款准备金率1个百分点，预期可释放资金总量约1.2万亿元人民币。

分析人士普遍认为，年内人民币汇率将呈现出均衡下的弹性波动。上周中国总理李克强“不希望人民币汇率继续贬值”表态封杀了人民币贬值空间，而疲软的中国经济基本面也限制了汇率明显升值的空间。

超预期降准带来持续宽松预期，而大量的流行性释放，也在推低长端掉期点。一城商行交易员指出，人民币资金面确实是松了，市场对下一场宽松举措充满期待，而7天的银行间回购定盘利率还在不断下行，亦会推低长端掉期点。

“从结售汇角度分析，目前客盘远期购汇较多，而远期结汇的大部分是银行自营盘，两边对冲缓解了长端掉期点的下行速度，”该交易员还表示，“一旦客盘远期结汇出来，长端掉期点会下的很快，一年期美元掉期点支撑位应该在1,350附近。”

对于短端掉期点的波动，前述股份行交易员指出，短端因为流动性整体宽松，掉期点还是会比较低，但短端更容易受资金面波动影响。

“现在每个月都有IPO，而且是越来越多，一到IPO时间，短期冻结的资金会比较多，短端掉期点自然会被推高，”该交易员表示，“在IPO过后短端就会下来，曲线里隐含了IPO时点了。”

中国银行间市场周三主要回购利率跌势不改，降幅均在10bp(基点)左右，其中七天回购加权利率一度跌破2.5%。交易员表示，场内各期限品种供给极为充裕，而需求基本集中在隔夜品种，降准之后资金价格连续走低，提振机构对未来流动性乐观预期。