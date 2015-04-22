更新版 1-中国汇市：人民币收升终止三连跌，结汇略占上风短期料持稳

* 人民币收升结束此前三连跌 * 中间价续贬与即期走势逆向 * 油盘购汇减少与中资大行结汇推高汇价 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京4月22日 - 人民币兑美元即期 周三收升，终止此前三连跌， 并收复6.20元关口。中间价今日则续贬与即期走势背离。交易员表示，油盘购汇减少与中资 大行结汇推高汇价，短期人民币在6.1850附近有较强阻力，突破该阻力前仍将维持区间窄幅 运行。 他们并认为目前人民币大幅贬值的可能性不大，虽然车企、油企远期购汇升温，但银行 对冲操作则提振了人民币汇价。市场整体仍没有明确的方向指引，技术走势成主要操作依据 。 “短期境内人民币最近比较稳，CNH靠境内汇率走势托着，不然CNH跌起来会蛮凶的。” 一城商行交易员表示，“觉得境内（美元）跌破6.1850也只是时间问题，人民币还是有一定 的升值空间。 另一外资行交易员表示，今日有中资大行大额结汇，抛售美元的交易几乎持续了一整天 ，中间人民币虽有回落但很快便扳回涨幅。他并认为短期人民币或在震荡中小涨。 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，之前李克强总理表示不希望人民币贬 值，就已经给现在的人民币汇率指出前景，相当于画了红线，因此市场对人民币持稳并可能 走强的疑虑其实都没有必要了，人民币应该会比较坚挺。 而中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币， 在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。招商证 券首席宏观分析师谢亚轩指出，一季度央行外汇占款与同期金融机构外汇占款同向波动，显 示央行为了维护汇率稳定，在一季度出手干预了外汇市场。 全球汇市方面，欧元兑美元周三收复些许失地，因希腊债务问题缺乏重大进展，与此同 时，澳元走扬，因通胀数据显示澳洲央行不会立即降息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1950 6.2016 0.11% 中间价 6.1290 6.1280 -0.02% 成交额 154亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波 -1.31% (上限±2% 日高 日低 幅 ) 日内波动幅度(pips) 145 6.1948 6.2093 2015年来即期升贬值幅度 0.15% 1年期美元/人民币掉期升水 1517 离岸人民币市场,北京时间17:00 今日 上日 1年期NDF 6.2740/6.279 6.283 CNH即期 6.1910/6.193 6.1961 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 李文科/黄凯)