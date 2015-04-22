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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 17:25 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收升终止三连跌，结汇略占上风短期料持稳

* 人民币收升结束此前三连跌
    * 中间价续贬与即期走势逆向
    * 油盘购汇减少与中资大行结汇推高汇价

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京4月22日 - 人民币兑美元即期 周三收升，终止此前三连跌，
并收复6.20元关口。中间价今日则续贬与即期走势背离。交易员表示，油盘购汇减少与中资
大行结汇推高汇价，短期人民币在6.1850附近有较强阻力，突破该阻力前仍将维持区间窄幅
运行。

    他们并认为目前人民币大幅贬值的可能性不大，虽然车企、油企远期购汇升温，但银行
对冲操作则提振了人民币汇价。市场整体仍没有明确的方向指引，技术走势成主要操作依据
。

    “短期境内人民币最近比较稳，CNH靠境内汇率走势托着，不然CNH跌起来会蛮凶的。”
一城商行交易员表示，“觉得境内（美元）跌破6.1850也只是时间问题，人民币还是有一定
的升值空间。
    
    另一外资行交易员表示，今日有中资大行大额结汇，抛售美元的交易几乎持续了一整天
，中间人民币虽有回落但很快便扳回涨幅。他并认为短期人民币或在震荡中小涨。
    
    招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，之前李克强总理表示不希望人民币贬
值，就已经给现在的人民币汇率指出前景，相当于画了红线，因此市场对人民币持稳并可能
走强的疑虑其实都没有必要了，人民币应该会比较坚挺。
    
    而中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，
在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。招商证
券首席宏观分析师谢亚轩指出，一季度央行外汇占款与同期金融机构外汇占款同向波动，显
示央行为了维护汇率稳定，在一季度出手干预了外汇市场。 

    全球汇市方面，欧元兑美元周三收复些许失地，因希腊债务问题缺乏重大进展，与此同
时，澳元走扬，因通胀数据显示澳洲央行不会立即降息。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美元             今日              上日      升贬
 即期成交价格                     6.1950            6.2016    0.11%
 中间价                           6.1290            6.1280    -0.02%
 成交额                           154亿美元                   
 日内美元/人民币相对中间价最大波  -1.31% (上限±2%  日高      日低
 幅                               )                           
 日内波动幅度(pips)               145               6.1948    6.2093
 2015年来即期升贬值幅度           0.15%                       
 1年期美元/人民币掉期升水         1517                        
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:00     今日              上日      
 1年期NDF                         6.2740/6.279      6.283     
 CNH即期                          6.1910/6.193      6.1961    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
    

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 李文科/黄凯)

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