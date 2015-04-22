台湾汇市：随亚币收升，外资和出口商抛汇

* 台币随亚币收升 * 外资及出口商抛汇 * 政策限缩外资购买公司债料中长期令台币缓贬 * 明日实质交易区间料在31.05-31.15 路透台北4月22日 - 台币兑美元 周三收升6分。汇银人士指出，由于韩元趋强，令台币 维持升值热度，不过中长期看来，政策限缩外资买公司债纳入三成汇入金额上限，预料会造成台币缓贬的压力 。 汇银人士指出，今日外资在市场的动作相当纷乱，买卖都有，但整体而言呈现汇入，不过央行在31整数关 卡守的很稳，至于31.100以上可见出口商抛汇。进口商也入场买汇。 〞外资有出也有入，凶的很，不过汇入的还是多一点，〞一位大型商银交易人士说。 他们认为，若外资仍有汇入需求，不排除再短期升破31的整数关卡，只不过，央行力守关卡的意味也相当 浓厚，预料就算升破31也只是会短期现象。 台湾金管会周三起将外资汇入后购买公司债和金融债，纳入投资货币市场工具达最高三成的上限。市场人 士指出，这限缩的政策一石二鸟，不但可以吓阻炒汇外资，更可能达到赶外资资金入股市的目的。 一位汇银人士指出，目前已配置在公司债的金额可持有至到期再决定是否汇出或投入股市，因此短期之内 不会有立即的影响。不过中期来看，不排除这趋使台币往贬值的方向走，预料向31.3方向趋弱。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,079.6，上日在1,083.4。 今日主要交易区间在31.020-31.088，上日交易区间在31.027-31.127。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在31.050-31.150。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价与较上日加深；一个月美元/台币 远汇 尾盘报31.007/31.033，上日收在31.068。 台湾股市周三收高，中止连续三日下跌走势。分析师表示，因亚洲主要股市上扬，且台湾金融主管机关限 缩外资汇入运用范围引发有利台股的想像空间。证交所资料，外资及陆资在台股买超63.45亿台币，连续两个 交易日买超共计97.29亿台币 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币 政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成屋销售年率(万户)；欧元区4月消费 者信心指数/美国3月成屋销售年率； 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支/德国5月Gfk消费 者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售 销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年 率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾 宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.113 31.173 31.016-31.189 31.180 7.93 8.66 元太外汇经纪公司 31.115 31.170 31.017-31.180 31.180 3.14 3.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.065/-0.040 -0.065/-0.040 (完)