路透伦敦4月22日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：仍在五个月下跌趋势线下方，目前位于1.0803美元。在受限于此之际，短线下跌倾向未变，且仍有再探近期低点1.0520/1.0457的风险。若失守1.0650，将足以再度下探低位。

然而，若站上1.0803，将解除短期下档的压力，并上看55日均线1.0968，及更为重要的1.1027/98区间(1月低位及3/4月高点)。惟有收在1.1098上方，我们的看法才会转变为短线偏多及中期偏中性。

若跌至3月低点1.0457下方，将一路下看1.0080水准，以及1.0000/0.9900区域，甚或0.9610美元，即自1985年起涨以来费波纳齐61.8%回档位。

美元/日圆：自118.33的支撑位大举反弹，足以让汇价回到区间中段，且令短期前景趋于中性。在位于122.20的14年下档趋势罩顶之际，我们认为任何上探空间都将有限。若收在3月26日低点118.33下方，则后市将看空，且将引发汇价跌至2月低点116.64。

美元需收在4月13日所创120.84高位上方，才有可能重新攻向12月及3月高点121.86/122.04日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0786 1.0733 +0.49 -10.84 1.2097

美元/日圆 119.44 119.66 -0.18 -0.20 119.68

欧元/日圆 128.80 128.40 +0.31 -11.03 144.77

美元/瑞郎 0.9511 0.9545 -0.36 -4.33 0.9941

英镑/美元 1.5005 1.4921 +0.56 -3.65 1.5573

美元/加元 1.2225 1.2279 -0.44 +5.22 1.1618

澳元/美元 0.7797 0.7707 +1.17 -4.54 0.8168

新西兰元/美元 0.7728 0.7667 +0.80 -0.88 0.7797

欧元/瑞郎 1.0259 1.0251 +0.08 -14.69 1.2026

欧元/英镑 0.7188 0.7190 -0.03 -7.31 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2948 9.3014 -0.07 -1.84 9.4688

美元/挪威克朗 7.8054 7.8740 -0.87 +4.46 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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