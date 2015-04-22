中东情势：伊朗核谈判重启，制裁取消时机将成为关键议题

路透维也纳4月22日 - 伊朗和六大国周三在维也纳重启核谈判，取消对伊朗制裁的时机和范围，将成为商讨达成核协议过程中的关键拉锯点之一。伊朗与六大国力争在6月30日前达成全面协议，核谈判旨在防止伊朗拥有核武器。

开始谈判的具体时间尚未公开。

伊朗与六大国4月2日在瑞士洛桑达成初步协议，关于该框架性协议到底达成了什么，有各种不同的解读版本，这表明最终协议的敲定将会非常艰难。

“取消制裁将是本轮谈判的主要议题之一...如果其他方表现出政治善意，我们将能够达成最终协议，”伊朗副外长Abbas Araqchi周三向伊朗国家电视台称。

伊朗坚持只有六大国同时解除所有对伊制裁，伊朗才会接受针对其核计划的最终协议。