中东情势：伊朗核谈判重启，制裁取消时机将成为关键议题

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透维也纳4月22日 - 伊朗和六大国周三在维也纳重启核谈判，取消对伊朗制裁的时机和范围，将成为商讨达成核协议过程中的关键拉锯点之一。伊朗与六大国力争在6月30日前达成全面协议，核谈判旨在防止伊朗拥有核武器。
开始谈判的具体时间尚未公开。
伊朗与六大国4月2日在瑞士洛桑达成初步协议，关于该框架性协议到底达成了什么，有各种不同的解读版本，这表明最终协议的敲定将会非常艰难。
“取消制裁将是本轮谈判的主要议题之一...如果其他方表现出政治善意，我们将能够达成最终协议，”伊朗副外长Abbas Araqchi周三向伊朗国家电视台称。
伊朗坚持只有六大国同时解除所有对伊制裁，伊朗才会接受针对其核计划的最终协议。
但美国已清楚表态，最终协议中必须是逐步取消针对伊朗的制裁。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。