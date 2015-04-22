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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 17:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，大型橡胶商计划联手涨价

普利司通 和固特异轮胎 等大买家可灵活选择他们认为合适的原材料供应来源。

“这与之前我们所经历的长期谈判相同，总有一些企业收取更高的升水，而选择和哪家合作完全是我们自己说了算，”为某全球性轮胎生产商购买橡胶的一家公司高管称。

9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高1.3日圆，报每公斤204.7日圆，盘中一度触及4月6日以来最高205.4日圆。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨210元人民币，收于每吨13,225元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤139.60美分，下跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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