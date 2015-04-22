亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，大型橡胶商计划联手涨价

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
普利司通 和固特异轮胎 等大买家可灵活选择他们认为合适的原材料供应来源。
“这与之前我们所经历的长期谈判相同，总有一些企业收取更高的升水，而选择和哪家合作完全是我们自己说了算，”为某全球性轮胎生产商购买橡胶的一家公司高管称。
9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高1.3日圆，报每公斤204.7日圆，盘中一度触及4月6日以来最高205.4日圆。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨210元人民币，收于每吨13,225元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤139.60美分，下跌0.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。