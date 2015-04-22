中企海外债券：中石化集团发行64亿美元双币债，综合融资成本率2.55%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月22日 - 中国石油化工集团公司周三称，其通过海外子公司成功发行等值为64亿美元、5个期限品种的双币种固定利率债券，综合融资成本率约为2.55%。
本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元欧元双币种债券发行，同时创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均爲2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
美元债券本金总额为48亿美元，分为5年期25亿美元、10年期15亿美元以及30年期8亿美元；欧元债券总额15亿欧元，分3年期8.5亿欧元以及7年期6.5亿欧元。
中石化集团表示，“本次发行巧妙设计了美元和欧元在品种、年期和规模上的分配，使公司成功在不同币种的资本市场上建立起新的基准，进一步拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。”
公司并称，募集资金将用于海外业务的一般企业用途及现有债务的再融资。债券预计于2015年4月28日完成资金交割。
中石化集团为亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 的母公司。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。