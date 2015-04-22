中企海外债券：中石化集团发行64亿美元双币债，综合融资成本率2.55%

路透香港4月22日 - 中国石油化工集团公司周三称，其通过海外子公司成功发行等值为64亿美元、5个期限品种的双币种固定利率债券，综合融资成本率约为2.55%。

本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元欧元双币种债券发行，同时创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均爲2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。

中石化集团表示，“本次发行巧妙设计了美元和欧元在品种、年期和规模上的分配，使公司成功在不同币种的资本市场上建立起新的基准，进一步拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。”