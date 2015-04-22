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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 17:23 BJT

表格：德国上修2015年和2016年经济成长预估至1.8%

下表为政府经济预估值细节(除特别注明，其余皆为年变动百分比)
    
                        2015    2016
    GDP                 +1.8    +1.8 
    民间消费            +2.0    +1.6
    设备投资            +2.8    +4.3
    建筑投资            +2.1    +2.8
    内需                +2.0    +1.8
    出口                +4.7    +4.5
    进口                +5.7    +5.1
    就业人数 (百万)     43.0    43.1 (完)
  
 (编译/审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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