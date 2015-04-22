表格：德国上修2015年和2016年经济成长预估至1.8%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
下表为政府经济预估值细节(除特别注明，其余皆为年变动百分比) 2015 2016 GDP +1.8 +1.8 民间消费 +2.0 +1.6 设备投资 +2.8 +4.3 建筑投资 +2.1 +2.8 内需 +2.0 +1.8 出口 +4.7 +4.5 进口 +5.7 +5.1 就业人数 (百万) 43.0 43.1 (完) (编译/审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。