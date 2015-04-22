中港个股：卡塔尔投资局趁高位减持农行近2亿港元H股股份--港交所资料

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月22日 - 据港交所 周三的资料显示，卡塔尔投资局近日趁高位减持中国农业银行 近2亿港元H股股份。
资料显示，卡塔尔投资局于上周四（16日）按平均每股4.32港元在市场上出售4,500万股农行H股，涉资约1.94亿港元；本次减持后，持股比例由14.03%降至13.88%。
受到中国放宽国内公募基金参与沪港通以及周一起下调存款准备金率的消息提振，香港股市4月以来明显走高，农行H股周一盘中曾升至4.55港元的近四年高位。
该股周三收跌0.89%，报4.43港元。
卡塔尔投资局于2010年以公司投资者身份认购农行首次公开发售（IPO）股份，金额为28亿美元，认购逾68亿股H股；现时仍持有农行约42.67亿股H股，市值约189亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。