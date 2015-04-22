欧洲汇市：英镑站上1.50美元，因英国央行会议记录巩固升息前景

英国央行公布会议记录后，英镑兑美元 触及日高1.5027美元，日内涨幅为0.7%，公布之前约在1.4936美元。欧元兑英镑 跌0.1%，报0.7181英镑。

“会议记录没有预期中温和，”Foenix Partners的董事总经理Richard de Meo说。该公司向英国企业提供外汇解决方案。

“他们似乎在唱好通胀前景。英镑兑美元已经涨到1.5上方，有可能在这个水平停留几天，但鉴于大选的不确定性，我觉得不会停留太长时间。”

民调显示，保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当，很有可能产生无绝对多数党的议会。苏格兰民族党等较小政党表现强势，也令外界难以预测到底会组建成一个什么样的政府。(完)

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