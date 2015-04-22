欧洲汇市：英镑站上1.50美元，因英国央行会议记录巩固升息前景

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
英国央行公布会议记录后，英镑兑美元 触及日高1.5027美元，日内涨幅为0.7%，公布之前约在1.4936美元。欧元兑英镑 跌0.1%，报0.7181英镑。
“会议记录没有预期中温和，”Foenix Partners的董事总经理Richard de Meo说。该公司向英国企业提供外汇解决方案。
“他们似乎在唱好通胀前景。英镑兑美元已经涨到1.5上方，有可能在这个水平停留几天，但鉴于大选的不确定性，我觉得不会停留太长时间。”
民调显示，保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当，很有可能产生无绝对多数党的议会。苏格兰民族党等较小政党表现强势，也令外界难以预测到底会组建成一个什么样的政府。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/白云; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。