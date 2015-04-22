更新版 1-台湾货币市场：逾10家银行供应跨月拆款，短率靠向区间低位

* 逾10家银行提供跨月拆款，显示资金宽松

* 外资汇入运用范围遭限缩，留意后续效应

* 短票与RP均供不应求，短率向区间低位靠拢 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 董永年

路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周三略靠向区间低位。资金调度人士指出，由于有逾10家银行供应跨月拆款，短票与债券附买回(RP)也呈现供不应求状况，短率成交有往区间低位靠拢的趋势。

交易人士表示，以往若是月底碰到提存期结束，资金供给面会相对紧张，但这次市场资金偏向浮滥，无论大型行库、中小型银行都早早加入跨月拆款的供给行列，让月底即是旬底的紧缩效应提早消失。

〞大家钱太多了，多到不行。〞一位银行资金调度人士说。

另一票券商资金调度人士也称，几乎每家往来的公股行库都可以提供跨月拆款，一周的拆款利率更是有弹性。

〞每天他们都打来，即使额度快要用满，还是会提醒要消资金。〞该人士说。

不过也有人提醒，主管机关出手限缩外资汇入的运用范围，是否让热钱反向汇出，必须密切关注。倘若效应不佳，可能还会有后续的动作出现。外资流出，台币资金池水位也会下降，会不会与5月缴税以及后续股利发放产生共伴效应，有待观察。

台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率落在0.380%-0.455%，上日在0.380%-0.450%；两周拆款利率落在0.388%-0.460%，上日在0.388%-0.450%。

**发票量减少**

短票方面，票券商表示，上日发票量明显减少，今日状况似乎也没改善，因此有些到期无法续作。在短票稀缺的状况下，成交利率往区间低档靠拢。

票券商指出，根据集保资料显示，昨日初级市场由票券公司保证发行的短票仅70亿台币，其中30天期有36亿、60天3.5亿，较平日的逾百亿台币大幅减少。

“我今天还没跟银行作，法人客户多很多，即使作，利率也要0.58-0.59%。”大型票券商交易员说。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.598%，前日为0.591%，成交量38亿台币，前日为41亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.607%，上日在0.590%，成交量6.88亿台币，前日为28.14亿。

台湾央行周三公布，共发行2,255.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,257.5亿台币相较，存单发行余额减2亿。

本周央行存单到期金额为11,728亿台币，本周余日到期情况分别为：周四2,938.5亿及周五257亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为5,198亿台币、加计前期1%的超额准备为6,505亿台币。

**RP到期续为主**

债市附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，钱多券少状况依旧，在无新券可供承作下，只能到期续作，利率维持在既有水准不变。

“投信若额度小，一、两千万(台币)还可以帮忙，但必须跨月，且跨月不加点。”一位票券商RP交易员说。

另一证券商交易员指出，这周紧缩因子偏少，相对让资金供应偏多的现象扩大，投信与寿险是要券的主要需求者，由于没新券可作，所以都以区间低位成交。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。