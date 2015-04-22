日本金融：央行报告显示银行业减少日债持有量，增持风险资产投资

但报告也提醒日本金融机构，在扩大海外放款时应注意风险，像是对全球市场波动性的曝险上升。

报告称，尽管减少了日本公债持有量，但如果日本长期利率上升1个百分点，则国内金融机构合计仍会产生7.5万亿日圆损失。

“虽然这一规模要比2013年3月底时的高位8.3万亿日圆低10%左右，但从长期来看，仍是相当高的水平，”报告警告称。

报告称，一项衡量各资产市场冒险行为的图表显示，房地产投资领域出现一些过热迹象，其中一部分要归因于外资的参与。