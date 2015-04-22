日本金融：央行报告显示银行业减少日债持有量，增持风险资产投资

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
但报告也提醒日本金融机构，在扩大海外放款时应注意风险，像是对全球市场波动性的曝险上升。
报告称，尽管减少了日本公债持有量，但如果日本长期利率上升1个百分点，则国内金融机构合计仍会产生7.5万亿日圆损失。
“虽然这一规模要比2013年3月底时的高位8.3万亿日圆低10%左右，但从长期来看，仍是相当高的水平，”报告警告称。
报告称，一项衡量各资产市场冒险行为的图表显示，房地产投资领域出现一些过热迹象，其中一部分要归因于外资的参与。
但日本央行称，由于投资者的房地产买盘主要是利用手中现金，并非借钱操作，所以房地产市场并无过度冒险迹象。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。