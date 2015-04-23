更新版 1-中国数据：4月汇丰制造业PMI初值创12个月最低，仍需宽松政策支持

* 4月汇丰制造业PMI初值创12个月低点49.2

* 新订单亦创12个月最低49.2，新出口订单则回升至50上方

* 投入和产出价格指数萎缩步伐加深，行业通缩压力增强 (新增更多数据细节和评论)

路透北京4月23日 - 受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值为49.2，为2014年4月以来最低。3月终值为49.6，路透调查预估中值为49.6。

Markit提供的新闻稿并显示，中国4月制造业PMI新订单分项指数亦降至12个月低点49.2，且是连续第二个月位于50下方。投入价格和产出价格两个分项指数则较上月双双大幅下滑，制造业领域通缩压力上升。

“中国制造业领域4月运营状况连续第二个月显露出小幅恶化态势，汇丰制造业PMI初值跌至一年低点，”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“制造业领域通缩压力的增强，亦凸显出相对疲弱的需求状况。”

他并称，4月产出也只是小幅扩张，而新订单则连续第二个月减少；与此同时，制造业企业连续第18个月裁减雇员。

据Markit新闻稿称，4月产出分项指数虽仍在荣枯线上方，但较上月数据下滑；就业分项指数尽管稍有反弹，但仍连续第18个月低于50关口。

不过新出口订单指数连续第二个月回升并升至50上方，且录得四个月高点，暗示外需有所好转。

“亮点是，4月海外需求有所改善，新出口订单三个月来首次增长。”Annabel Fiddes称。

数据公布后，中国股市沪综指 一度下探，但稍后转升，北京时间10:39，沪综指报4,406.295，上涨0.18%。对中国经济数据敏感的澳元兑美元 则下滑。

汇丰制造业PMI图表：link.reuters.com/fuc64w

**受政策支撑二季度料趋好**

浦发银行分析师曹阳认为，4月汇丰PMI仅为49.2，低于上月的49.6，而从历史规律来看，一般随着开工旺季到来环比均是回升的，因此低于预期的数据显示经济下行风险依然很大。

他表示，从分项来看，国内需求依然乏力，新订单仅为49.2，低于上月的49.8。这显示在国内产能过剩和地产产业链“去库存”过程中，整体需求依然低迷；此外4月就业分项仅为48，相比3月下降了1.8个百分点。

由于汇丰PMI更多反映中小企业情况，这显示随着经济下滑，就业市场压力增加。不多的亮点来自于出口，新出口订单在50.8或显示外需依然平稳。

他认为，二季度以来中国政府在财政、货币政策方面已经开始全面宽松：如国家开始重启核电建设、并在交通、油气及矿产资源保障等领域发力；中国央行也大幅降准100个基点。预计未来需求端、尤其是稳投资的刺激继续加码，包括中国央行将在近期再度降息25个基点，并可能再度下调准备金率。

国开行在转制后将得到更多央行PSL资金，用以抵补财政收入下滑、地方债制约下基础设施融资差额；从地方融资来看，预计地方政府基金、PPP模式可能大幅推广来扩充融资渠道；此外注册制可能加快推出，以期以PE模式来解决中小企业融资难、贵的问题，通过激发民间创业热情，缓解就业压力。

中国国家统计局此前公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低；同时工业、投资和消费亦延续下行趋势，短期内经济下行压力不减。

央行上周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

是次PMI预览数据样本采集期为4月13-21日之间。终值定于5月4日发布。