版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 18:55 BJT

《独家新闻》瑞银和法巴有意在中国邮政储蓄银行IPO之前入股--消息

一名消息人士表示，中国政府有意出售更多中国邮政储蓄银行股票，倾向售予策略投资者而非金融投资者。

根据汤森路透数据，售股价格可能略高于该行的帐面价值，较中国大型银行1.26的股价净值比略低。

预先收购在上周截止，各方将在进行详尽的尽职调查后，再提出最终的报价。

消息人士们表示，中国国际金融有限公司(CICC)及摩根士丹利 负责安排IPO前的销售事宜。(完) (编译/审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐