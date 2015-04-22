《独家新闻》瑞银和法巴有意在中国邮政储蓄银行IPO之前入股--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
一名消息人士表示，中国政府有意出售更多中国邮政储蓄银行股票，倾向售予策略投资者而非金融投资者。
根据汤森路透数据，售股价格可能略高于该行的帐面价值，较中国大型银行1.26的股价净值比略低。
预先收购在上周截止，各方将在进行详尽的尽职调查后，再提出最终的报价。
消息人士们表示，中国国际金融有限公司(CICC)及摩根士丹利 负责安排IPO前的销售事宜。(完) (编译/审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。