香港个股：首创置业获中国证监会通过其发行境内公司债券申请

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月22日 - 中国国企背景的房地产商--首创置业 周三宣布，已获中国证监会通过其在中国发行境内公司债券的申请。
首创置业2013年9月宣布拟发行境内公司债券，当时建议以一批或分批形式发行本金额高至30亿元人民币的公司债，年期不超过10年。公司在今天的声明中未有透露发行额度，只表示公司将在取得书面批准通知后发布进一步公告。
公司债能为房地产企业提供长期及大额的资金，对解决它们长期资本问题有帮助。另一家在2013年亦已提出发行境内公司债的房企广州富力地产 ，去年经修订建议发行本金额不超过65亿元，年期5-10年。
首创置业今天股价高收4%，报5.46港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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