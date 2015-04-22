欧洲政经：希腊拒绝对调升增值税与调降退休金做出让步--国务部长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典4月22日 - 希腊国务部长Nikos Pappas周三表示，政府将继续拒绝欧盟/国际货币基金组织(IMF)要其调升增值税及调降退休金的要求；这使得希腊可能很快敲定协议的预期受挫。
这些看法显示希腊政府将坚持立场，继续与欧盟及IMF对峙，尽管资金缺口恶化，雅典当局面临破产威胁。
“协商有其难处，债权人提出的要求目前为止尚未被接受，”Pappas对国会委员会表示。
“而且他们的要求将不被接受，因为那是踩到政府的红线...即接受调高各岛的增值税与调降退休金。”
他表示调降退休金等这类举措，无法解决国家的问题。
“政府寻求...也将达成一项解决方案。但不是任何一种协议都可以，”他表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。