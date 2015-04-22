欧洲政经：希腊拒绝对调升增值税与调降退休金做出让步--国务部长

路透雅典4月22日 - 希腊国务部长Nikos Pappas周三表示，政府将继续拒绝欧盟/国际货币基金组织(IMF)要其调升增值税及调降退休金的要求；这使得希腊可能很快敲定协议的预期受挫。

这些看法显示希腊政府将坚持立场，继续与欧盟及IMF对峙，尽管资金缺口恶化，雅典当局面临破产威胁。

“协商有其难处，债权人提出的要求目前为止尚未被接受，”Pappas对国会委员会表示。

“而且他们的要求将不被接受，因为那是踩到政府的红线...即接受调高各岛的增值税与调降退休金。”

他表示调降退休金等这类举措，无法解决国家的问题。