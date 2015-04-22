国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水连续四日上扬，因船主需求增加

路透新加坡4月22日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周三连续第四个 交易日上扬，触及一周高点，交易员表示，因来自船主的需求增加，以及 原油价格下滑。 路透数据显示，380-cst船用燃料油升水上涨0.20美元，至每吨较船 货价格升水0.79美元。 “今天交投热络，”驻新加坡一名交易员表示，并称燃料直接价格下 跌激发了些许需求。 由于原油价格走低，船用燃料油价格也下滑至每吨342美元的一周低 位。 不过韩国一名交易员表示，韩国的需求逆势走弱。 “原油价格在下跌，我今天几乎没看到什么买方探询。船主想等待油 价进一步下跌，”该名交易员表示。 现货交易方面，今天无成交回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)