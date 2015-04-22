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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 19:50 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水连续四日上扬，因船主需求增加

路透新加坡4月22日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周三连续第四个
交易日上扬，触及一周高点，交易员表示，因来自船主的需求增加，以及
原油价格下滑。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油升水上涨0.20美元，至每吨较船
货价格升水0.79美元。
    
    “今天交投热络，”驻新加坡一名交易员表示，并称燃料直接价格下
跌激发了些许需求。
    
    由于原油价格走低，船用燃料油价格也下滑至每吨342美元的一周低
位。
    
    不过韩国一名交易员表示，韩国的需求逆势走弱。
    
    “原油价格在下跌，我今天几乎没看到什么买方探询。船主想等待油
价进一步下跌，”该名交易员表示。
    
    现货交易方面，今天无成交回报。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文      

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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