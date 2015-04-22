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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 19:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低结束连三涨，受马币弹升所波及

路透吉隆坡4月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，终止连三日涨
势，因马币(林吉特)上涨且技术图型转而偏空；但交易商们预计，短期内
行情将维持在2,100-2,200马币区间。
    
    指标价格周二曾升抵近两周高位，因马币回落，且技术面前景看好，
刺激市场买兴浮现。
    
    指标棕榈油7月合约 收低0.7%，至每吨2,158马币；交投区
间在2,139-2,166马币间。
    
    “棕榈油价格在技术图型区间内游走，走势偏空，可能会承压。未来
两三天可能会陷于2,100-2,200马币间游移，”吉隆坡一外资商品经纪商
的交易员指出。  

    总成交量为48,909口，远高于35,000口的日均交易量。
    
    路透市场分析师王涛表示，技术图表显示，棕榈油价格可望略升至2,
171马币，而后再探2,152马币的支撑位。(完)
      
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 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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