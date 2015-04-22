马来西亚期市：棕榈油期货收低结束连三涨，受马币弹升所波及

路透吉隆坡4月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，终止连三日涨 势，因马币(林吉特)上涨且技术图型转而偏空；但交易商们预计，短期内 行情将维持在2,100-2,200马币区间。 指标价格周二曾升抵近两周高位，因马币回落，且技术面前景看好， 刺激市场买兴浮现。 指标棕榈油7月合约 收低0.7%，至每吨2,158马币；交投区 间在2,139-2,166马币间。 “棕榈油价格在技术图型区间内游走，走势偏空，可能会承压。未来 两三天可能会陷于2,100-2,200马币间游移，”吉隆坡一外资商品经纪商 的交易员指出。 总成交量为48,909口，远高于35,000口的日均交易量。 路透市场分析师王涛表示，技术图表显示，棕榈油价格可望略升至2, 171马币，而后再探2,152马币的支撑位。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 李婷仪)