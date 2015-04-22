美股业绩：纽约梅隆银行第一季获利增加16%，受惠于外汇交易营收劲增

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月22日 - 纽约梅隆银行 周三公布第一季获利上升16%，优于华尔街分析师预估。因该行降低支出，且外汇交易部门营收较上年同期大增。
纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell早已深受来自对冲基金活跃人士的压力，他们对该行的支出管控及获利成长不满意。但纽约梅隆银行第一季非利息支出比上年同期减少1%至27亿美元。
该行第一季获利为7.66亿美元，或每股0.67美元，上年同期为6.61亿美元，或每股0.57美元。
汤森路透I/B/E/S预估为每股获利0.59美元。
季度营收为39亿美元，或较上年同期增加6%。分析师原先预估营收为37亿美元。
受到交易量扩增及波动加大所助，外汇营收较上年同期大幅增加67%至2.17亿美元，对本季获利有重大贡献。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。