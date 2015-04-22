美股业绩：纽约梅隆银行第一季获利增加16%，受惠于外汇交易营收劲增

路透4月22日 - 纽约梅隆银行 周三公布第一季获利上升16%，优于华尔街分析师预估。因该行降低支出，且外汇交易部门营收较上年同期大增。

纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell早已深受来自对冲基金活跃人士的压力，他们对该行的支出管控及获利成长不满意。但纽约梅隆银行第一季非利息支出比上年同期减少1%至27亿美元。

该行第一季获利为7.66亿美元，或每股0.67美元，上年同期为6.61亿美元，或每股0.57美元。

汤森路透I/B/E/S预估为每股获利0.59美元。

季度营收为39亿美元，或较上年同期增加6%。分析师原先预估营收为37亿美元。