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市场报道 | 2015年 4月 22日 星期三 19:47 BJT

美股业绩：易安信季度营收增加2.4%，拜美国销售强劲所赐

路透4月22日 - 数据储存设备制造商--易安信(EMC) 发布第一季营收增加2.4%，拜美国销售强劲所赐。

3月31日止当季，可归属于EMC股东的净利降至2.52亿美元，或每股0.13美元；上年同期分别为3.92亿美元，或每股0.19美元。

营收由54.8亿美元成长至56.1亿美元。(完)

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