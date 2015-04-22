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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 19:57 BJT

美股业绩：波音第一季营收为221亿美元，分析师预估为224.9亿美元

路透4月22日 - 波音 周三公布：

* 波音第一季营收为221亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为224.9亿美元

* 波音第一季gaap每股盈余为1.87美元

* 汤森路透I/B/E/S预估波音第一季每股盈余为1.81美元

* 波音第一季非gaap核心每股盈余(eps)为1.97美元

* 波音称截至第一季末未完工订单为4,950亿美元，第四季末为5,020亿

* 波音第一季商用飞机营收为153.8亿美元，上年同期为127.4亿

* 波音第一季商用飞机交付量为184架，上年同期为161架。(完)

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