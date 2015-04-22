美股业绩：波音第一季营收为221亿美元，分析师预估为224.9亿美元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月22日 - 波音 周三公布：
* 波音第一季营收为221亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为224.9亿美元
* 波音第一季gaap每股盈余为1.87美元
* 汤森路透I/B/E/S预估波音第一季每股盈余为1.81美元
* 波音第一季非gaap核心每股盈余(eps)为1.97美元
* 波音称截至第一季末未完工订单为4,950亿美元，第四季末为5,020亿
* 波音第一季商用飞机营收为153.8亿美元，上年同期为127.4亿
* 波音第一季商用飞机交付量为184架，上年同期为161架。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。