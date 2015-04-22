美股业绩：可口可乐第一季营收增长，为九个季度以来首见

路透4月22日 - 可口可乐 公布第一季营收增长，为九个季度以来首见，拜公司最大的北美市场营收增加6%所赐。

第一季可归属于股东的净利由上年同期的16.2亿美元，或每股0.36美元，分别下滑至15.6亿美元或每股0.35美元。