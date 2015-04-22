美股业绩：可口可乐第一季营收增长，为九个季度以来首见

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月22日 - 可口可乐 公布第一季营收增长，为九个季度以来首见，拜公司最大的北美市场营收增加6%所赐。
可口可乐周三盘前股价上扬2.3%，至41.70美元。
第一季可归属于股东的净利由上年同期的16.2亿美元，或每股0.36美元，分别下滑至15.6亿美元或每股0.35美元。
净营业收入增长1.3%至107.1亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。